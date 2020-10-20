2020/10/20 | 07:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نهر في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

118 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أنها بحثت مع الجانب المصري تبادل الخبرات بشأن موضوع التفاوض حول الانهر الدولية المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مع نظيره المصري محمد عبد العاطي، حيث ذكرت الوزارة في بيان اليوم 20 تشرين الأول 2020، ان "الحمداني، والوفد المرافق له زاروا مقر وزارة الموارد المائية والري المصرية وعقد خلال الزيارة اجتماع مع وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، بحضور اعضاء الوفد العراقي وعدد من الخبراء والفنيين في وزارة الموارد المائية والري المصرية".

واضاف البيان، ان الجانبين تباحثا مجالات التعاون وتبادل الخبرات حول موضوع التفاوض حول الانهر الدولية المشتركة لكون الوضع المائي لمصر مشابه للوضع المائي في العراق وتبادل الخبرات حول اساليب الري الحديثة ورصد التصاريف للمياه السطحية والجوفية.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يبحثان تبادل الخبرات بشأن موضوع التفاوض حول الانهر الدولية المشتركة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يبحثان تبادل الخبرات بشأن موضوع التفاوض حول الانهر الدولية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).