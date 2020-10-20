رأس المال: الفصل الخامس عشر (70) التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة - كارل ماركس

2020/10/20 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمةIV – تغير مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدته، في آن واحد معامن الواضح أن بالإمكان حصول عدد كبير من التراكيب في هذه الحالة.



إذ يمكن لأي اثنين من هذه العناصر الثلاثة أن يتغيرا فيما يبقى الثالث على حاله، أو يمكن للعناصر الثلاثة أن تتغير جميعا.



ويمكن لها أن تتغير جميعا بنفس الدرجة أو بدرجات مختلفة، بالاتجاه نفسه، أو باتجاهات متعاكسة، بحيث ......





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