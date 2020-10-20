فيلهلم رايتش عن الفاشية و القمع الجنسي - مازن كم الماز

#مازن_كم_الماز إن قمع الجنسانية ( الرغبة و النشاط الجنسي ) الطبيعية عند الطفل ، خاصة تلك التي ترتبط مباشرة بأعضاءه الجنسية ، تجعل من هذا الطفل قلقًا ، خجولا ، مطيعا و يخشى السلطة ، أو "جيد و متكيف" بالمعنى السلطوي .
يشل هذا القمع قواه و رغباته المتمردة لأن اي تمرد يأتي معه بالقلق .
و بقمعه للفضول و التفكير الجنسي عند الطفل ينتج ذلك أيضًا قمعا شاملًا لكل القدرات الفكرية و النقدية عنده .
بكلمة ، إن هدف القمع الجن ......
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