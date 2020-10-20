فيلهلم رايتش عن الفاشية و القمع الجنسي - مازن كم الماز

2020/10/20 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_كم_الماز إن قمع الجنسانية ( الرغبة و النشاط الجنسي ) الطبيعية عند الطفل ، خاصة تلك التي ترتبط مباشرة بأعضاءه الجنسية ، تجعل من هذا الطفل قلقًا ، خجولا ، مطيعا و يخشى السلطة ، أو "جيد و متكيف" بالمعنى السلطوي .



يشل هذا القمع قواه و رغباته المتمردة لأن اي تمرد يأتي معه بالقلق .



و بقمعه للفضول و التفكير الجنسي عند الطفل ينتج ذلك أيضًا قمعا شاملًا لكل القدرات الفكرية و النقدية عنده .



بكلمة ، إن هدف القمع الجن ......





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