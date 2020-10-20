بقيمة مليار دولار.. غوغل تتفاوض على صفقة جديدة في لندن

2020/10/20 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت شركة غوغل الأميركية، في محادثات لشراء مجمع مكتبي في المملكة المتحدة بقيمة مليار دولار، وفقا لموقع "رياكت نيوز".

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