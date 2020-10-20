توضيح في صرف رواتب المتقاعدين

2020/10/20 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت هيأة التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية بأن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافية تأثير الازمة المالية في صرفها.

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