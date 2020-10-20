اقتصادي يحذر من لعبة جديدة يقودها التجار لخلق ازمة جديدة وسط صمت حكومي

2020/10/20 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الاقتصادي احسان الكناني، من توجه بعض التجار لرفع اسعار المواد الغذائية والسلع بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا ان الحكومة مازالت صامته عن الموضوع وهو مايزيد حدة الازمة في البلاد.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “بعض التجار وعلى الرغم من توفر البضاعة لديهم من مواد غذائية وسلع اخرى، لكنهم عمدوا على رفع اسعارها عند ارتفاع سعر صرف الدولار عن سعره السابق”.

واضاف ان “احتياطي البنك المركزي من الواضح انه لم يتغير لكن هناك غموض في سياسته، حيث اصدر بيانا قبل اسبوع من الان يؤكد فيه تراجع احتياطي العملة الاجنبية وهو ماتسبب بارتفاع الدولار، في حين اصدر بيانا جديدا يوم امس يؤكد فيه ان احتياطياته جيدة جدا، وهو ماقد يربك حركة السوق”.

وبين ان “الحكومة مازالت بعيدة عن الموضوع من دون ان تحرك ساكن، وهو ماقد يدفع التجار الفاسدين الى احتكار البضائع والسلع، وتشجيع الاخرين وغيرهم من المتجارين بارواح الشعب الى استغلال المواطنين بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار”.



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