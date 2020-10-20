2020/10/20 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة.



مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة...



خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق , هل ستتمكن الورقة الحكومية البيضاء من معالجة سلبيات اقتصادنا الوطني خلال عمرها القصير البالغ سنة واحدة ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق , هل ستتمكن الورقة الحكومية البيضاء من معالجة سلبيات اقتصادنا الوطني خلال عمرها القصير البالغ سنة واحدة ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).