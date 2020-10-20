مقتل إرهابي اثناء محاولته استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية

2020/10/20 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

احبطت القوات الامنية محاولة استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء، ان "قوة من حماية قائد الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، قتلت ارهابياً كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لاستهداف رتل القائد، قرب "قرية المهدية في الطريق الرابط بين كركوك تكريت".

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