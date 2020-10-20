2020/10/20 | 08:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تأكيد دعم احترام سيادة العراق.

وقال ماكرون في منشور على حسابه في الفيسبوك يوم الاثنين، ان بلاده تستمر في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته.

وأضاف "سنهزم الشّر من جذوره.



وأتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى ماكرون في باريس يوم امس الاثنين، في اطار جولته الاوروبية التي تشمل فرنسا والمانيا وبريطانيا.

PUKmedia ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: مستمرون في دعم العراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: مستمرون في دعم العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).