نائب عن الفتح يوضح ابرز الحلول لتجاوز الازمة المالية الراهنة

2020/10/20 | 08:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

أوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، حلولاً عديدة لتجاوز الازمة المالية الراهنة، مشددا على ضرورة لجوء الحكومة نحو الزراعة واستثمار أراضيها وتشغيل مئات المعامل المتوقفة والاستعانة بخبراء الاقتصاد لتحديد آلية معينة للنهوض بالبلد اقتصاديا.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “مئات الالاف من الدونمات والأراضي الزراعية الخصبة بالإضافة الى توفر المياه الجوفية بكثرة في العراق، حيث بالإمكان استغلالها وطرحها للاستثمار من اجل تجاوز الازمة المالية”.

وأضاف ان “ العراق لديه إمكانات هائلة جدا إضافة للمعامل التي مازالت متوقفة، اذ ينبغي على الحكومة الاعتماد على فريق عمل من خبراء ومهنيين من اجل تزويد الحكومة بالمقترحات التي من شأنها احداث نهضة اقتصادية في العراق وتخليصه من ازمته”.

وبين ان “مئات المعامل متوقفة وبحاجة للدعم المالي، اذ يطالب معمل سمنت الكوفة الذي يوفر اكثر من الفي فرصة عمل، لكنه يطالب اليوم بقرض بقيمة 20 مليار دينار من اجل النهوض بواقعه لكن دون استجابة تذكر، إضافة لوجود الكثير من المشاريع المتوقفة جراء مثل هذه الإجراءات”.



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