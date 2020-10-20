كاتبة إسرائيلية: الأرمن تاريخهم مشابه لليهود.. وعلى تركيا أن تدفع ثمن الترويج للحرب

2020/10/20 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الكاتبة الإسرائيلية، إميلي شرادر، إن بلادها في وضع سياسي معقد من نزاع ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، في الإقليم الذي يتكون من الأغلبية الأرمنية.

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