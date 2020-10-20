2020/10/20 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن وجود تنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بخصوص بدء العام الدراسي وقرب اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يعلن مصير العام الدراسي: العراق لازال في الموجة الأولى بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يعلن مصير العام الدراسي: العراق لازال في الموجة الأولى بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).