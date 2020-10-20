30 مليون أميركي يدلون بأصواتهم مبكرا في انتخابات الرئاسة

2020/10/20 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدلى ما يقرب من 30 مليون أميركي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، وهو رقم قياسي مع تكيف الناخبين مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك في ولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة فتحت الاقتراع الاثنين للتصويت المبكر.

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