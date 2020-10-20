المالية النيابية: البرلمان يتجه لخفض مبلغ الاقتراض المحلي

2020/10/20 | 09:01 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء، ان قانون الاقتراض المحلي أو تمويل العجز سيعرض للتصويت في البرلمان ولكن ليس بالأرقام التي أرسلتها الحكومة إذ ستعمل اللجنة على تغييرها بما ينسجم مع الحاجة .

وقال كوجر، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 20 تشرين الأول 2020، إن "الحكومة طلبت قروضا للاشهر الأربعة قدرها 57 تريليونا، في حين صرفت بحسب تقريرها من بداية العام الى منتصف شهر آب الماضي بحدود الـ51 تريليونا".

وتوقع النائب ان "يستأنف البرلمان عمله الاسبوع المقبل لوجود قوانين مهمة تحتاج إلى تصويت"، حيث أشار إلى ان "مجلس النواب يتجه نحو تقليل مبلغ الاقتراض المحلي، ضمن القانون المقدم من الحكومة، حيث يعتزم المجلس عقد جلساته خلال الاسبوع المقبل".

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق، عن مساع لتفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد، وذلك في ظل الاعتماد على الايرادات النفطية.

ر.إ

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