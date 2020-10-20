فازت بجائزة مالية.. مراهقة أميركية تقدم ابتكارا قد يوفر علاجا محتملا لكورونا

2020/10/20 | 09:01 - المصدر: NRT عربية

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مراهقة أميركية تقدم ابتكارا

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أميركية بان مراهقة أميركية من أصل هندي، تمكنت من تقديم ابتكار جديد من شأنه أن يوفر علاجا محتملا لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المراهقة التي تدعى " أنيكا تشبرولو"، وتبلغ من العمر 14 عاما، فازت بجائزة "تحدي العلماء الشباب 3M" لعام 2020 وبمكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أميركي، وذلك بعد تقديمها ابتكارا يكشف جزيء رصاص بإمكانه الارتباط انتقائيا بالبروتين الشوكي لفيروس (سارس- كوف- 2) المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت الفتاة، إنها "استلهمت اكتشاف علاجات محتملة للفيروسات عبر الاطلاع على تاريخ وباء الإنفلونزا عام 1918، واكتشاف كيف أن الكثير من الناس يموتون كل عام في الولايات المتحدة رغم التطعيمات السنوية، ورغم العقاقير المضادة للإنفلونزا المتاحة في السوق".

وأضافت أن "هدفها المقبل هو العمل مع العلماء والباحثين، الذين يصارعون من أجل السيطرة على الإصابة بمرض كوفيد-19 والوفاة جراء تلك الإصابة، وذلك عبر تطوير اكتشافاتها إلى علاج فعلي للفيروس".

واعتبرت المراهقة الأميركية، أن "ابتكارها قد يبدو قطرة في محيط، لكنه لا يزال يمثل إضافة إلى كل تلك الجهود".

كما أشارت إلى كيفية تمكنها من تطوير هذا الجزيء بدرجة أكبر بمساعدة أخصائيي الفيروسات والمتخصصين في تطوير العقاقير، وهم من سوف يقررون نجاح تلك الجهود.

جدير بالذكر ان فيروس كورونا قتل حتى الآن أكثر من مليون و120 ألف شخص، وأصاب ما يزيد عن 40 مليونا، منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف الفيروس في كانون الأول 2019.

ر.إ

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