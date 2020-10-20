وزارة التربية تعتزم التعاقد مع المحاضرين المجانيين

2020/10/20 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – تعتزم وزارة التربية مفاتحة الجهات المعنية من اجل التعاقد مع المحاضرين المجانيين.



وقال مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي بتصريح لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان المديرية تسعى للافادة من الخبرات التي يمتلكها المحاضرون المجانيون بمدارس مديريته، لسد النقص الحاصل بملاكاتها، مشيرا الى أنه ستجري خلال الايام المقبلة، مفاتحة وزارتي التربية والمالية ومحافظة […]

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