الدفاع المدني تقيم “محكمة” لـ7 الاف صاحب محل: تنتظرهم غرامات تصل لـ15 مليون دينار

2020/10/20 | 09:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مـديـريـة الـدفـاع المـدنـي الـعـامـة، الثلاثاء، إحالة سبعة آلاف من أصـحـاب المـحـال المخالفة فـي بـغـداد والمحافظات إلى ’جلسة الفصل’، لعدم التزامهم بشروط الوقاية والسلامة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد جـودت عبد الرحمن بتصريح للصحيفة الرسمية، إن “المديرية تجري كشفاً كـل ستة اشهر عـلـى المــحـال والمــخــازن والمــؤســســات والــشـركــات في القطاعين الـعـام والـخـاص ضمن قـانـون الـدفـاع المدني رقم 44 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “المشاريع المخالفة تمهل 15 يوما لتوفير متطلبات الدفاع المدني والوقاية والسلامة، ومن ثم تمنح شهادة بذلك حين اكمالها”.

وتابع، أنه “بخلاف ذلك يحال المخالف الى جلسة الفصل وهي اشبه بالمحكمة، يرأسها مدير عام الدفاع المدني وتحدد على اساسها الغرامة”، مبينا ان “الغرامات هي250 الفا الى مليون دينار للمشاريع، اما البنايات من ثـلاثـة طـوابـق فـأكـثـر والـتـي يـجـب ان تـحـوي مـلاجـئ، فتغرم من مليون إلى 15 مليون دينار”.

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