وزارة العمل تبحث مع البنك الدولي تنفيذ المشروع الطارئ في المناطق المحررة

2020/10/20 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – تباحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع البنك الدولي للاسراع بتنفيذ المشروع الطارئ في المناطق المحررة.



مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض، أفاد بتصريح للصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة: بأن المباحثات ناقشت تنفيذ فقرات المشروع من خلال تطبيق فقرات البرنامج الخاصة بمكون (النقد مقابل العمل).



واكد أن وزارته هي الجهة المسؤولة […]

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