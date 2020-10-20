الكاظمي: حملة مواجهة الفساد بدأت تؤتي ثمارها

2020/10/20 | 09:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية، وذلك على هامش جولته الأوروبية الحالية التي ابتدأت من العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح الكاظمي خلال اللقاء مستوى التحديات التي يواجهها العراق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط.

كما بيّن رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على تحويل هذه التحديات الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.

وأشار الكاظمي الى الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، وعن التجاوب الذي لاقته، ما تضمنته من إصلاحات اقتصادية وإدارية، فضلاً عن اشتمالها على تقليل النفقات الحكومية.

وبيّن الكاظمي لرؤساء الشركات الفرنسية حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة، وسعيه لإدامة الزخم في تطوير الانتقالة الحقيقية في الاقتصاد، مثلما هو حريص على توفير الظروف الصحية والمناسبة للاستثمار ومعالجة ما يواجهه من معوّقات، وقد شرع العراق بالفعل في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه، وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء‌

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