غرفة تجارة بغداد تتوقع مشاركة شركات عالمية ورصينة في المعرض الافتراضي

2020/10/20 | 09:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – توقعت غرفة تجارة بغداد مشاركة شركات عالمية كبيرة ورصينة في المعرض الافتراضي الذي يجري العمل على تهيئته بالتعاون مع وزارة التجارة.



وقال رئيس الغرفة فراس رسول الحمداني بتصريح لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة ، ان غرفة التجارة سباقة دائما لإقامة مشروع حيوي ومهم كهذا، للتواصل مع العالم الخارجي اقتصادياً، بهدف التعرف على جميع […]

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