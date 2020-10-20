شركة النقل البري تنقل اكثر من مليون طن من البضائع خلال 3 اشهر

2020/10/20 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تجاوز مجموع ما نقلته الشركة العامة للنقل البري خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مليون طن من البضائع والسلع والمعدات الكهربائية والاسمدة من محافظة البصرة باتجاه المحافظات الوسطى والشمالية.



افاد بذلك مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل مرتضى كريم الشحماني بتصريح لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا أن اسطول الشركة أتم عمليات النقل المذكورة، لضمان تنفيذ […]

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