بعد زيارة عائلته للبصرة.. الكشف عن آخر تطورات قضية مدير الشركة الكورية

2020/10/20 | 09:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، آخر التطورات بشأن قضية انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو.

وقال النائب الاول لمحافظ البصرة، محمد التميمي، إن “الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ اسعد العيداني التقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعائلة جول هو بارك، مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ومحاميهم”، مبينا أن “العائلة اطلعت على آخر التحقيقات وسيرها، واستمعت الحكومة المحلية لمطالبهم التي تلخصت بضرورة ان تكون تلك التحقيقات شفافة وعادلة وغير خاضعة لأي ظروف خارجية”.

وأضاف محمد التميمي، أن “العائلة طلبت زيارة مقر الشركة التي شهدت حادثة انتحار المدير الكوري، ووجه المحافظ بذلك على الفور، حيث انتقلت العائلة واطلعت على المكان والظروف المحيطة”.

وبحسب مصدر، فإن أحد اعضاء نقابة المحامين في البصرة، توكل عن عائلة المدير الكوري”.

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