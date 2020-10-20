"كان يزرع عبوة ناسفة".. مقتل مسلح استهدف قوات الشرطة العراقبة

2020/10/20 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأمنية في العراق إحباط محاولة استهداف رتل لقوات الشرطة الاتحادية، بالقرب من قرية المهدية على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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