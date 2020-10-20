2020/10/20 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة النفط، وضع ثلاثة حلول للشركات المستثمرة لحقل غاز عكاز في محافظة الانبار.



وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (20 تشرين الأول 2020) إن "هذا الحقل أحيل من قبل الوزارة حسب جولة التراخيص عام 2012، إلا أن الشركة أوقفت أعمالها به بعد دخول عصابات (داعش) الى المحافظة"، مشيراً الى أن "الارهابيين قاموا بعمليات حرق وسلب وتخريب الممتلكات الخاصة بشركة (كوكاز) الكورية في هذا الحقل".

وأضاف الطرموز أن "المحافظة بانتظار قرار الوزارة للتفاوض مع الشركة عبر ثلاثة حلول وهي: هل تستمر الشركة بالعمل، أو تقوم ببيع جزء من العقود، أو تنتظر دخول شركة أخرى لاستثماره".

وأوضح أن "المحافظة ترغب باستثماره من قبل شركة عملاقة رصينة متزنة من أجل استمرار العمل باستثمار الغاز وتهيئة فرص عمل لأبناء البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقل عكاز الغازي.. ثلاث حلول تنتظر القرار النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقل عكاز الغازي.. ثلاث حلول تنتظر القرار النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).