هيئة التقاعد توضح بشأن تأثير الازمة المالية على صرف رواتب المتقاعدين

2020/10/20 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت هيئة التقاعد العامة، الثلاثاء، تأثير الازمة المالية في صرف رواتب المتقاعدين، مؤكدة أن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، وتم حل جميع اشكالات تمشية معاملات المحالين الجدد.

وقال مدير الهيئة اياد الجبوري، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 20 تشرين الأول 2020، ان "الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد اكمال الاجراءات المطلوبة".

وأضاف أن "هيئة التقاعد تمكنت من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في بادئ الامر مشكلة بسبب الزخم الكبير للاحالات ولكن تم حلها".

وفيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري، ان "عدم اقرار موازنة 2020 وعدم كفاية المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ نيسان الماضي، بسبب الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد اية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد".

من جهته، أكد مدير اعلام هيئة التقاعد علاء محمد كريم، ان عدد المعاملات التقاعدية الجديدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بحسب احصائيات الدوائر الرسمية الحكومية تقترب من 268 ألف معاملة، مشيرا الى ان الهيئة تسلمت حتى الان قرابة 60 الف معاملة تم انجازها بنسبة 90 بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا الى الهيئة.

ر.إ

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