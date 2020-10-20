إسكات الميكروفون.. حيلة جديدة قبيل آخر مناظرة لترامب وبايدن

2020/10/20 | 09:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت اللجنة المشرفة على المناظرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، يوم الاثنين، إنها ستلجأ إلى تقنية "إسكات الميكروفون"، خلال المواجهة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم الخميس المقبل، من أجل منع مقاطعة المناظرة.

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