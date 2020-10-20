خبراء بـ الاقتصاد : عائدية الاراضي اهم المشاكل التي تواجه المستثمرين

2020/10/20 | 09:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – حدد خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي، اهم المعوقات التي تقف امام تقدم العملية الاستثمارية في العراق، معتبرين أن عائدية الاراضي من المشكلات الاساسية التي يواجهها المستثمر، داعين الى ضرورة تذليل المعوقات من اجل انجاح التجربة الاستثمارية في العراق.



وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي اللامي لـ صحيفة “الصباح” : ان “قانون الاستثمار الحالي […]

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