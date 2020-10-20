ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويشدد على أهمية دعم سيادة بغداد ومكافحة الإرهاب

2020/10/20 | 09:36 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بعد استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في باريس، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات التي تؤرق بغداد وعلى رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية". وعبر الرئيس الفرنسي عن دعمه لسيادة العراق ورفضه التدخل الأجنبي في شؤونه.

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