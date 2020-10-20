2020/10/20 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -يستهل مانشستر يونايتد مشواره في دوري أبطال أوروبا في الساعة العاشره بتوقيت مكة مساء اليوم، بمواجهة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي

التدوينة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان و مانشستر يونايتد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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