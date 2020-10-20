مختصون : الشمول المالي خطوة مهمة للنهوض بواقع الاسرة العراقية

2020/10/20 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – يمثل الشمول المالي خطوة مهمة للنهوض بواقع الاسرة العراقية التي يجب عليها الافادة من الخدمات المالية التي يقدمها الجهاز المصرفي.



المختصة بالشأن الاقتصادي رغد نبيل الآلوسي اكدت “اهمية الافادة من التجارب الاقليمية والدولية والبدء بمرحلة جديدة، ومن حيث انتهى العالم”، لافتة الى أن “الشمول المالي يعني في جوهره ايصال جملة الخدمات المالية لاضعف […]

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