2020/10/20 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط، وضع ثلاثة حلول للشركة الكورية المستثمرة لحقل غاز عكاز في محافظة الانبار، بعد توقف العمل فيه بفعل العمليات العسكرية.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، إن “هذا الحقل أحيل من قبل الوزارة حسب جولة التراخيص عام 2012، إلا أن الشركة أوقفت أعمالها به بعد دخول عصابات (داعش) الى المحافظة”، مشيراً الى أن “الارهابيين قاموا بعمليات حرق وسلب وتخريب الممتلكات الخاصة بشركة (كوكاز) الكورية في هذا الحقل”.

وأضاف الطرموز أن “المحافظة بانتظار قرار الوزارة للتفاوض مع الشركة عبر ثلاثة حلول وهي: هل تستمر الشركة بالعمل، أو تقوم ببيع جزء من العقود، أو تنتظر دخول شركة أخرى لاستثماره”.

وأوضح أن “المحافظة ترغب باستثماره من قبل شركة عملاقة رصينة متزنة من أجل استمرار العمل باستثمار الغاز وتهيئة فرص عمل لأبناء البلد”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط “حائرة” بالتعامل مع الشركة المستثمرة لحقل غاز في الانبار: أمامها 3 حلول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط “حائرة” بالتعامل مع الشركة المستثمرة لحقل غاز في الانبار: أمامها 3 حلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).