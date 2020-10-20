الرافدين يطلق قروض الـ60 مليون للموظفين والمتقاعدين والمواطنين

2020/10/20 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اطلاق قروض تصل الى 60 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين.

وقال بيان للمصرف انه "اطلق قروض تصل الى 60 مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط".

وبين ان "فوائد قروض السيارات المقدمة من قبل المصرف حددت بـ4 بالمئة"، مشيرا الى ان "المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك".

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