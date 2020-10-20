بالصور.. شرطة الديوانية توضح بشأن شخص هاجم المواطنين بـ’’السيف’’

2020/10/20 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

أصدرت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، توضيحاً بشأن شخص أقدم على مهاجمة المواطنين في المحافظة بواسطة "السيف".

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة شرطة الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المتهم الذي أُلقي القبض عليه مساء يوم أمس في شارع التحدي (شارع الوكفة القديمة) بعد ما قام بالتهجم على المارة وعجلات المواطنين، وبيده آلة جارحة، هو شخص متعاطي للحبوب المخدرة، ومن أصحاب السوابق".وأضاف البيان، أن المتهم "تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق لتعاطيه الحبوب المخدرة وخرج بكفالة مالية"، داعيةً "الأجهزة الأمنية وجميع المواطنين إلى سرعة إبلاغها عن هكذا حالات".

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