مصدر: التطبيعية تنوي اعتبار الفريق خاسرا بالدوري الممتاز في حال دخول جمهوره الملعب

2020/10/20 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر مقرب من الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي ، ان الهيأة تدرس قرارا تعتبر فيه الفريق خاسرا في حال دخول عدد ملحوظ من جمهوره الى الملعب لمتابعة فريقه بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال المصدر، إن، التطبيعية تعتزم تطبيق قرارات خلية الازمة التي أوصت بالسماح لانطلاق المنافسات الكروية شرط أن تلعب المباريات من دون جمهور وان تعمل الفرق بتوصية التباعد وعدم الملامسة خلال مجريات اللقاءات".

واضاف:، أن، التطبيعية متخوفة من جمهور المحافظات وخاصة في الملاعب التي لاتملك مقاومات الامن والسلامة على عكس الملاعب الدولية التي تم تنفيذها حديثا".

يشار الى ان دوري الكرة الممتاز حدد لإنطلاقه يوم الاحد المقبل الموافق 25 من شهر تشرين الجاري وستقام بنفس اليوم قمة جماهيرية تجمع الزوراء والشرطة.

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