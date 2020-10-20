خبير : الاصلاح المالي اهم خطوة لاصلاح الاقتصاد الوطني

2020/10/20 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – تعد عملية الاصلاح المالي من اهم الخطوات الرئيسة لاصلاح الاقتصاد الوطني، اذ تشكل تلك العملية قوة الدفع الاساسية لاحداث اصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، باعتباره مطلباً اساسياً ولازماً لبناء مجتمع على اسس اقتصادية سليمة تركز على النشاط الخاص وتفعيله ومنحه فرصة المشاركة في بناء المجتمع العراقي.



الاصلاح المالي بين الخبير الاقتصادي عماد العاني أن […]

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