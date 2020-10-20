التربية تعتزم مفاتحة الجهات المعنية للتعاقد مع المحاضرين المجانيين

2020/10/20 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن عزمها مفاتحة الجهات المعنية من اجل التعاقد مع المحاضرين المجانيين.

وقال مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية تسعى للافادة من الخبرات التي يمتلكها المحاضرون المجانيون بمدارس مديريته، لسد النقص الحاصل بملاكاتها”، مشيرا الى أنه “ستجري خلال الايام المقبلة، مفاتحة وزارتي التربية والمالية ومحافظة بغداد من قبل مديريته، للتعاقد مع المحاضرين المستمرين بالدوام ضمن مدارس المديرية”.

وافصح العكيلي عن “تشكيل لجنة لتسلم ملفات العقود لمن لم يسلموها سابقاً للمضي بالاجراء الذي سيضمن لهم حقهم”، لافتا الى انه “تم الاجتماع مع عدد من المحاضرين ومناقشة آلية حل موضوع التعاقد معهم”.

في سياق آخر، افاد العكيلي بأن “المديرية حددت الـ 25 من الشهر الحالي، موعدا لاختبار الطلبة الراغبين بالدراسة في المدارس المشمولة باللغة الفرنسية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية وهي الاول والثاني والرابع والخامس، وسيجرى الاختبار في التاسعة صباحا بمدارس المتميزات للبنات التابعة للمديرية”.



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