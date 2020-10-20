2020/10/20 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اطلق مصرف الرافدين، الثلاثاء، قروض تصل الى ٦٠ مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط .

وقال المصرف في بيان تلقت /المعلومة/، ان “فوائد قروض السيارات المقدمة من قبل المصرف حددت ب ٤ بالمئة”.

وأضاف البيان، ان “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق قروض ٦٠ مليون لشراء سيارات بالتقسيط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق قروض ٦٠ مليون لشراء سيارات بالتقسيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).