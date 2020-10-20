2020/10/20 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى لندن نهاية الأسبوع الحالي

التدوينة سياسي : ملف التطبيع العراق وإسرائيل سيطرح للكاظمي قريباً ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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