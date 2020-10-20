محافظة بغداد تنفذ مشروع مبنى لمديرية الاحوال المدنية والجوازات العامة

2020/10/20 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تنسق محافظة بغداد مع مديرية الاحوال المدنية والجوازات العامة، لتغطية حاجتها من المباني بالعاصمة لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان.



وذكر محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا بتصريح للصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، ان المحافظة تنفذ حاليا مشروع انشاء مبنى لمديرية الاحوال المدنية والجوازات العامة، وعدها من الابنية المهمة التي تقدم خدماتها لعموم البلاد بمجال […]

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