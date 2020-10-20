2020/10/20 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اعلنت وزارة الشباب والرياضة جاهزية ملاعبها لتضييف المباريات المحلية والاستحقاقات الخارجية مؤكدا ان ملعب الشعب سيحتضن مباراة افتتاح الدوري العراقي الممتاز

التدوينة الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملاعبها لتضييف مباريات دوري العراقي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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