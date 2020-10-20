الأمن النيابية تطالب بإرسال قطعات أمنية لمسك مساحات شاسعة في صلاح الدين

2020/10/20 | 10:04 - المصدر: قناة التغيير

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طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بإرسال تعزيزات أمنية إضافية تتولى مهام مسك الأراضي الشاسعة في محافظة صلاح الدين.

اللجنة أكدت في بيان أن الجهة التي تقف وراء جريمة الفرحاتية لم تتضح حتى الآن وبالتالي يجب انتظار نتائج اللجنة التحقيقية لمعرفة الحقائق واطلاع الشعب العراقي عليها، مشيرة إلى أن الجريمة بشعة ولا يمكن السكوت عنها.

وشددت اللجنة على أهمية مسك الأراضي الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين عبر إرسال قطعات إضافية وتفعيل الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية والقضاء على المجاميع المسلحة التي تتحرك بغطاء الدولة.

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