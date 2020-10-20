مصادر تكشف عن اتفاق بين كتل برلمانية لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة

2020/10/20 | 10:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية عن بوادر اتفاق شبه جماعي بين كتل برلمانية مختلفة حيال تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل، إلى موعد آخر لا يقل عن ستة أشهر زيادة.

واكدت المصادر ان عدداً من القوى السياسية اتفقت على العمل لتأجيل الانتخابات المبكرة حتى نهاية الفين وواحد وعشرين، بدلاً من أن تجرى في يونيو المقبل، في محاولة لترتيب أوضاعها.

وبينت أن هذه القوى السياسية تعمل حالياً على تعطيل إكمال قانون الانتخابات، وكذلك تعديل قانون المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن تأخير إكمال هذين القانونين، يعني تأخير إجراء الانتخابات المبكرة.

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