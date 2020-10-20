مصير الرواتب يتوقف عليه: البرلمان “يرهن” الموافقة على الاقتراض بشرط أخير

2020/10/20 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مجلس النواب، عزمه تخفيض مبلغ الاقتراض الداخلي، ضمن القانون المقدم من الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية في المجلس، جمال كوجر، إن”قانون الاقتراض المحلي او تمويل العجز سيعرض للتصويت ولكن ليس بالأرقام التي أرسلتها الحكومة إذ ستعمل اللجنة على تغييرها بما ينسجم مع الحاجة”.

وأضاف أن “الحكومة طلبت قروضا للاشهر الأربعة قدرها 57 تريليونا، في حين صرفت بحسب تقريرها من بداية العام الى منتصف شهر اب بحدود الـ51 تريليوناً”.

وتوقع كوجر ان “يستأنف البرلمان عمله الاسبوع المقبل لوجود قوانين مهمة تحتاج إلى تصويت”.

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