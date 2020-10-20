ضربة قوية للصقور قبل انطلاق الدوري

2020/10/20 | 10:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعرض ثلاثي القوة الجوية أمجد راضي، وعلي حصني، ومحمد (ماديرا) للإصابة اليوم في المباراة التجريبية التي جمعت الفريق مع الطلبة تحضيرًا لمنافسات الدوري، والتي انتهت لمصلحة فريق الجوية بثلاثية بيضاء.

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