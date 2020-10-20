2020/10/20 | 10:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مصرف الرشيد اليوم برفع السلف الشخصية لعدد من منتسبي وزارة الداخلية وموظفي الدوائر المدنية

واوضح المكتب الاعلامي ان العمل جاري لارسال رسائل نصية للمستلفين لغرض مراجعة فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلامها علماان المصرف وفي وقت سابق اعلن عن منح منتسبي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف سلفة (١٠ ) مليون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يصرف سلف منتسبي الداخلية وموظفي الدوائر المدنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يصرف سلف منتسبي الداخلية وموظفي الدوائر المدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).