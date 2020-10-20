غسل الأسنان بالمعجون قد يحميك من عدوى كورونا

2020/10/20 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد باحث في طب الأسنان إن غسل الأسنان بالفرشاة عند مغادرة المنزل قد يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الاثنين عن مارتين آدي البرفيسور في جامعة بريستول بالمملكة المتحدة أن معجون الأسنان يحتوي على نفس المواد الكيمائية المضادة للبكتيريا الموجودة في جل اليد، الذي يستخدم كوسيلة للتعقيم من الفيروس.ولهذا السبب، رأى آدي أن المعجون قد يقتل فيروس كورونا في حال دخل الفم، مشيرا إلى أنه يمنع الفيروس من التكاثر والتسبب في المرض.واعتبر أن هذه الطريقة قد تحمي الآخرين من خلال تقليل عملية حمل الفيروس في الفم، والتي يشير بحث آدي إلى أنها مرتبطة بمدى إصابة الشخص بالعدوى.وقال آدي إن الناس ينبغي أن يغسلوا أسنانهم بالفرشاة كلما غادروا المنزل، مثلما يفعلون عندما يتناولون الطعام.وطالب الحكومة بتشجيع الناس على تنظيف الأسنان في كثير من الأوقات، بنفس الطريقة التي تنصحهم فيها بارتداء قناع الوجه وغسل اليدين.وغالبا ما يكون انتقال فيروس كورونا بين الناس من خلال رذاذ السعال أو العطس، والتي يمكن التقاطها عبر الأسطح، حسبما تشير تقارير علمية.انتهى 25

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