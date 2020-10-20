سائرون يكشف عن اتفاق سياسي على تأجيل الانتخابات المبكرة

2020/10/20 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف “سائرون” محمود الزجراوي، الثلاثاء، عن اتفاق بين عدد من القوى السياسية على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن تلك القوى السياسية، تعمل حالياً على تعطيل إكمال قانون الانتخابات.وقال الزجراوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “عدداً من القوى السياسية اتفقت على العمل لتأجيل الانتخابات المبكرة حتى نهاية 2021، بدلاً من أن تجرى في يونيو المقبل، في محاولة لترتيب أوضاعها”، مبينا “هذه القوى السياسية، تعمل حالياً على تعطيل إكمال قانون الانتخابات، وكذلك تعديل قانون المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن تأخير إكمال هذه القوانين، يعني تأخير إجراء الانتخابات المبكرة”.وأضاف أن “تحالف سائرون، بالإضافة إلى المتظاهرين، يرفضون أي محاولة لتأجيل الانتخابات المبكرة، ويقفون بقوة ضد هذا الاتفاق السياسي، الذي جاء من أجل الحفاظ على مكاسب بعض القوى السياسية، التي تخشى خسارة نفوذها في البرلمان والحكومة في الانتخابات المقبلة”.واعتبر الزجراوي أن “تأجيل الانتخابات المبكرة إلى موعد آخر، يعني عدم إقامتها من الأساس.



ولهذا، فإن القوى السياسية سوف تعمل على إجراء الانتخابات في موعدها (2022) بعد انتهاء الدورة البرلمانية، من دون أن يحل البرلمان نفسه”.



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