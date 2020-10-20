الجيش السوري يقصف قرى ريف حماة بالتزامن من تحضيرات انسحاب القوات التركية من المناطق القريبة

2020/10/20 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت قوات الجيش السوري، على قصف قرى ريف حماة الشمالي، وذلك بالتزامن مع تحضيرات القوات التركية للانسحاب من مورك في منطقة قريبة.قصفت قوات الجيش السوري، المتمركزة في سهل الغاب ، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، ، بلدة الزيارة … Readmore

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