نائب: لايجوز ربط قانون العجز المالي برواتب الموظفين

2020/10/20 | 10:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، انه لايجوز ربط تشريع قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب بصرف رواتب الموظفين.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: لايجوز ان تقوم الحكومة بربط قرار صرف رواتب الموظفين بتشريع قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.

واضاف: ربما يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب او قد لايعقد مجلس النواب جلساته لاي سبب كان، فهل يجوز ان تتوقف الحكومة عن صرف رواتب الموظفين؟، وهذا امر غير جائز.

وتابع: كما لدينا مشكلة اخرى هي ان تاخر تشريع القانون سيؤثر بشكل كبير في القطاع الخاص لان المواطنين لن تكون لديهم اموال وهذا سيؤدي الى توقف القطاع الخاص بشكل كامل وتوقف الحركة التجارية.

وتابع: لايجوز ربط رواتب الموظفين بتشريع القانون، مشيرا الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون العجز المالي لان الحكومة لاتمتلك اية اموال لتسيير اعمالها.

وقال: قلة السيولة المالية ليس ذنب الحكومة الحالية وهي لاتملك الاموال اللازمة لذا يجب تشريع قانون تمويل العجز المالي بسرعة لكن ليس بالارقام الموجودة داخل القانون.

‌PUKmedia خاص ‌

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