مصرف الرشيد :منح سلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بمقدار 10 ملايين دينار

2020/10/20 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلن مصرف الرشيد، عن المباشرة بمنح سلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية بمقدار 10 ملايين دينار.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه “تمت المباشرة بمنح سلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية بمقدار 10 ملايين دينار”، مبينا ان “السلف تمنح للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.



واوضح ان “العمل جارٍ […]

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